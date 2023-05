Un 43enne di Bari, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a Guspini dai carabinieri per truffa aggravata.

Le indagini sono state avviate a seguito di una denuncia-querela presentata da un diciannovenne del luogo, studente.

Il giovane ha raccontato ai militari di essere entrato in contatto, mediante un gruppo Telegram denominato "Offerte Apple", con un uomo che aveva posto in vendita un iPhone 12 al modico prezzo di 447,99 euro. Invogliato da quello che pareva un affare, il 19enne si è accordato telefonicamente con lo sconosciuto, provvedendo poi ad inviare il denaro mediante tre bonifici istantanei, che sono pervenuti al venditore. Quest’ultimo non ha però mai spedito la merce pattuita.

Il giovane ha quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri che sono riusciti ad identificare l'autore del raggiro mediante il tracciamento del flusso del denaro e l'identificazione della persona a cui è riconducibile il conto nel quale il denaro è pervenuto.

