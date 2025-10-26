Non ce l’ha fatta, è morta dopo 21 giorni di agonia Maria Pia Polato. L’anziana donna, 83enne allettata per gravi patologie, era stata accoltellata lo scorso 5 ottobre dal figlio.

Ricoverata all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” a San Gavino, è deceduta oggi in tarda mattinata.

Lo scorso 5 ottobre il terribile episodio di cronaca: Pier Luigi Mura, disoccupato di 62 anni, al culmine di una violenta lite per questioni economiche nella loro abitazione a Guspini, ha preso un coltello da cucina e ha ferito gravemente la madre al volto.

Sul posto erano arrivati subito i carabinieri perché la donna aveva chiesto aiuto, segnalando il comportamento sempre più instabile e pericoloso del figlio.

Ma era già troppo tardi. L’anziana, soccorsa dal 118 e portata al Santissima Trinità di Cagliari per le prime cure, è stata successivamente trasferita a San Gavino. Le sue condizioni non sono mai migliorate, sino al decesso odierno.

Il figlio, già arrestato nella stessa serata dell’accoltellamento, si trova nel carcere di Uta per tentato omicidio. Ora la sua posizione si aggrava: se la morte è da ricondurre direttamente all’accoltellamento (a tal proposito sono state sequestrate le cartelle cliniche), l’accusa diventerà inevitabilmente omicidio.

