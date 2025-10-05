Ha colpito l’anziana madre al volto con un coltello da cucina: lei, 83 anni, che viveva allettata per gravi patologie legate all’età, è in ospedale in fin di vita. Lui, 63 anni, disoccupato, ora si trova in carcere a Uta.

Il grave episodio finito nel sangue è avvenuto nella serata di domenica a Guspini. I carabinieri del Radiomobile di Villacidro e della stazione del paese sono intervenuti nell’abitazione perché la donna, prima che la situazione degenerasse, aveva chiamato il 112.

L’anziana aveva chiesto aiuto, segnalando il comportamento sempre più instabile del figlio, che in quel momento stava dando in escandescenze, verosimilmente per motivi di natura economica.

Al loro arrivo i militari hanno trovato l’uomo ancora all’interno dell’abitazione: in preda a un raptus aveva appena accoltellato la madre al volto. I carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a disarmarlo.

L’anziana, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di San Gavino, dove è ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita.

