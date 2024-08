Intervento del Corpo forestale con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula e del Super Puma dalla base operativa di Fenosu su un incendio a Villacidro, località Funtana Istadi.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Villacidro.

La situazione è drammatica, gli agricoltori stanno accorrendo numerosi per cercare di salvare i propri terreni, unica fonte di sostentamento. Un primo bilancio parla di danni pesanti per diversi imprenditori.

(foto Deidda)

Al momento le fiamme stanno vincendo contro le forze a terra e gli elicotteri in volo per cercare di domare l’incendio non sembrerebbero efficaci contro le altissime colonne di fuoco. La situazione molto probabilmente è stata sottostimata.

