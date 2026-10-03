La giunta comunale di Gesturi ha approvato la perizia di variante per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale “Su Accu”. La delibera (documento (pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), è stata approvata all’unanimità e riguarda un intervento finanziato attraverso i Contratti istituzionali di sviluppo per un importo complessivo di un milione e 168 mila 216,19 euro.

Nel corso dell’iter progettuale e dei lavori si è resa necessaria una revisione dell’intervento. In particolare, con una richiesta del 18 settembre scorso, il Comune ha chiesto di rimodulare il computo, stralciando l’opera d’arte prevista nella parte a monte del tracciato stradale.

La modifica non comporta un aumento del finanziamento complessivo. Cambia però la distribuzione delle risorse. L’intervento sulla strada “Su Accu” rientra dunque tra le opere infrastrutturali finanziate per Gesturi e punta alla manutenzione straordinaria e al miglioramento della viabilità comunale.

(Unioneonline/En.Ne.)

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