Una domenica tra motori, corde e gallerie. Domani, 4 ottobre, la Miniera di Montevecchio ospita una giornata che unisce due ricorrenze: gli 80 anni dell'iconica Vespa Piaggio e la nuova edizione del Festival Arpe del Mondo, giunto cosi all'undicesima edizione. Per l'occasione, il sito, nel pieno delle sue consuete attività di visite guidate domenicali, apre i cancelli per la fruizione gratuita dei Cantieri di Levante.

Il programma

Dalle 12 alle 18.30 i mezzi d'epoca si raduneranno negli spazi dove un tempo si lavorava, e i visitatori potranno chiacchierare con i proprietari: l'appuntamento si intitola "#80 Voglia di Vespa". Dalle 16.30 alle 18.30 arriva la musica, con il confronto tra arpa celtica e arpa elettronica, affidato agli artisti Myrdin, nome d’arte di Rémi Chauvet, uno dei più importanti arpisti bretoni contemporanei e Raoul Moretti, arpista italosvizzero, uno degli interpreti più innovativi e sperimentali dell’arpa contemporanea. Tutti sperano che i due musicisti si cimentino anche in un duo inedito.

Per tutta la giornata si potranno seguire le visite guidate lungo i cinque percorsi musealizzati, tra sottosuolo e superficie. Nella fascia centrale sarà possibile pranzare all'interno del sito.

Dopo le 18.30 la festa si sposta nel borgo di Montevecchio, storico centro logistico e abitativo della miniera. Davanti all'Hotel Al Cinghiale, da poco restituito allo splendore dei tempi migliori, l'associazione "Sul Rigo" proporrà una rievocazione in costume storico, anch'essa a ingresso libero. Fuori programma assicurato dai cervi sardi, che si aggirano abitualmente tra i visitatori.

L'iniziativa è il frutto della sinergia di tanti soggetti pubblici e privati, dal Comune di Guspini alla Regione Sardegna, dall’Ente Concerti Città di Iglesias alla Fondazione Banco di Sardegna, dalla Lugori SCS alla De Gustibus, dal Moto Club Villacidro all’Associazione “Sul Rigo”, convergenti in un luogo comune per realizzare un programma sinergico e accogliente, rivolto sia a tutti gli appassionati della melodia dell’arpa e della musica in generale, sia a tutti i possessori di veicoli d’epoca e di Vespa Piaggio in particolare, ma anche a chi vorrà vivere e scoprire la storia di questi luoghi. Manuele Levanti, dalla Lugori SCS dichiara di essere felice della sinergia che si è riusciti a creare con i vari Operatori ed Enti coinvolti. «Confermata la buona partecipazione di pubblico, con trenta veicoli d'epoca ed oltre 150 persone già iscritte nelle varie fasi della giornata. Sarà un'altra occasione per accogliere tante persone e vivere belle emozioni, tutti assieme», fa presente Levanti

Leggende a confronto

Perché mettere insieme Vespa, arpa e miniera? «Quando ci siamo chiesti se fosse più leggendario l'arpista bretone Myrdin, lo scooter Piaggio o la miniera, abbiamo capito che stavamo regalando un raffronto epico», spiegano dall'organizzazione. Non manca l'ironia da parte di un altro organizzatore: «Se suonassi l'arpa io, sarebbe peggio di un vespino smarmittato. Non oso il paragone con la perforatrice in galleria».

Le prenotazioni sono consigliate: via WhatsApp o telefono al 338 4592082, oppure online su minieradimontevecchio.it/arpe-del-mondo.html.

© Riproduzione riservata