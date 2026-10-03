L’amministrazione comunale di Pabillonis vuole rendere il paese sempre più accogliente e vuole puntare sulle energie rinnovabili per ridurre le spese per l’energia elettrica.

Così il Comune ha approvato la modifica di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di distribuzione con l’integrazione di un sistema di accumulo elettrochimico nella scuola elementare e nelle medie. In questo caso il Comune ha potuto usufruire di un finanziamento del Gal Campidano di 199mila e 998 euro grazie al bando per gli Investimenti per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali per le energie rinnovabili.

L’amministrazione comunale ha confermato la volontà di perseguire l’obiettivo strategico sulla linea delle energie non inquinanti, per completare il sistema di ottimizzazione della gestione dell’energia alternativa prodotta dal Comune. L’amministrazione ha speso 768,6 euro per la manutenzione della pensilina della fermata dell'autobus situata in via Cagliari e la fornitura e il montaggio di un vetro forato nel piano seminterrato del Comune.

© Riproduzione riservata