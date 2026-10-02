«Topi presenti, soluzioni assenti». E ancora: «Basta, via i topi, vogliamo una scuola sicura». Sono i messaggi dei cartelloni realizzati dagli studenti del Buonarroti-Volta di Guspini, scesi in strada anche oggi per protestare. La precedente mobilitazione risale a sabato 26 settembre.

A innescare la nuova protesta è un altro episodio: secondo quanto riferiscono gli studenti, ieri un roditore sarebbe stato avvistato in una classe durante le lezioni.

Questa mattina, al suono della campanella, i ragazzi si sono ritrovati davanti ai cancelli dell'istituto, poi il corteo si è spostato nei pressi della sede Asl locale. Qui, dicono, sarebbe stato loro riferito che la scuola è in uno stato di «degrado», tra «buchi e topi». Infine il corteo ha raggiunto il Comune, dove i colloqui sono ancora in corso.

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