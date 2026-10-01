L’amministrazione comunale vuole garantire il diritto allo studio ai bambini e ai ragazzi che risiedono nel Comune di Pabillonis, ma che vivono in località disagiate fuori dal centro urbano o ad almeno 2 km di distanza dal paese e che frequentano quest’anno la scuola dell'infanzia, la primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Dal momento che il Comune non ha organizzato un servizio di trasporto scolastico riconoscerà un rimborso del 20 per cento del costo della benzina riferito alle spese di trasporto effettuato con vetture private delle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e la scuola dell’infanzia presenti a Pabillonis.

Il rimborso chilometrico sarà calcolato sulla base dell’effettiva distanza chilometrica tra l’abitazione e la scuola, con il criterio della scelta del percorso più breve e sulla base dei giorni di frequenza scolastica effettiva. Nel caso di più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare, per il calcolo della distanza chilometrica, sarà considerata la scuola più vicina. In ogni caso il rimborso chilometrico sarà concesso per un unico viaggio di andata e ritorno anche in presenza di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Potrà essere riconosciuto l’eventuale rimborso della tratta effettuata due o più volte soltanto se, tra l’orario di ingresso o uscita dei diversi studenti, intercorre un lasso di tempo pari o superiore a due ore;

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