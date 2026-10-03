Si è conclusa con grande partecipazione, la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2026, celebrata dalla Asl del Medio Campidano. Una giornata di integrazione e condivisione con la popolazione, che ha risposto con entusiasmo all’invito dell’Azienda a incontrarsi, informarsi e prendersi cura della propria salute. Fin dal mattino, cittadini di ogni età si sono avvicinati agli stand allestiti per l’occasione: famiglie con bambini, adulti, persone anziane accompagnate dai propri cari. Un pubblico trasversale e numeroso, che ha dato vita a una giornata all’insegna del dialogo diretto tra professionisti sanitari e comunità, e che testimonia come il tema della sicurezza delle cure riguardi davvero tutti, in ogni fase della vita. Un’occasione concreta per trasformare un argomento spesso percepito come astratto in qualcosa di vicino e comprensibile a tutti.

Le Unità Operative di Cardiologia, Diabetologia, Oncologia, Nefrologia e il Centro Trasfusionale hanno accolto i cittadini con attività gratuite e momenti di ascolto personalizzato: cardiologia (misurazioni della pressione arteriosa e informazioni sui fattori di rischio cardiovascolare), diabetologia (rilevazioni della glicemia capillare e counselling su prevenzione e gestione del diabete), oncologia (counselling e presa in carico, con un’attenzione particolare all’ascolto di pazienti e caregiver), nefrologia (test rapidi delle urine e informazioni sulla prevenzione della malattia renale cronica), centro trasfusionale (informazioni sulla donazione di sangue e sulla sicurezza trasfusionale), rianimazione cardiopolmonare (dimostrazioni pratiche delle manovre di primo soccorso, che hanno suscitato grande interesse tra i presenti, coinvolgendo direttamente cittadini di tutte le età).

Particolarmente significativa la partecipazione dei volontari di Thalassa Azione, che con la loro presenza hanno portato la voce diretta di chi vive quotidianamente l’esperienza della cronicità e della donazione. Le loro testimonianze hanno arricchito la giornata di un valore autentico, costruendo un ponte concreto tra l’Azienda e la comunità.

Nel corso della giornata sono state distribuite le prime copie della guida “La sicurezza delle tue cure”, realizzata grazie alla generosa donazione della Compagnia Carabinieri di Villacidro. Un vademecum che accompagnerà i cittadini anche nei mesi a venire, con informazioni chiare sugli strumenti di sicurezza adottati ogni giorno dall’Azienda.

Dietro ogni stand c’erano medici, infermieri e operatori sanitari che hanno scelto di dedicare la propria giornata all’incontro con i cittadini, mettendo a disposizione tempo, competenza e disponibilità all’ascolto al di fuori dei consueti spazi di cura. Provenienti da Unità Operative diverse, hanno lavorato fianco a fianco condividendo un obiettivo comune: avvicinare la sicurezza delle cure alla vita quotidiana delle persone. Un impegno che testimonia quanto, dietro ogni iniziativa di questo tipo, ci sia prima di tutto la disponibilità di chi lavora ogni giorno al servizio della comunità.

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