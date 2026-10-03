I carabinieri di San Gavino, coordinati dal comandante Ivan Melis, hanno denunciato un 40enne di Arbus per atti persecutori ai danni di una 41enne.

Nonostante la fine della loro relazione l’operaio perseguitava la sua ex con frasi denigratorie, richieste di chiarimento e di incontri con appostamenti continui nei luoghi frequentati dalla donna, che per questa situazione ha accusato un continuo stato d’ansia e timori per la propria incolumità. Di qui l’intervento dei centri antiviolenza del territorio e dei carabinieri: ora l’uomo ha un braccialetto elettronico e dovrà stare lontano almeno un km di distanza dalla donna e dal figlio minore.

Sempre a San Gavino, nelle ultime due settimane si sono verificati una serie di furti in abitazioni private. Le indagini dei militari hanno permesso, grazie all’analisi di diversi filmati, di risalire al responsabile. Si tratta di un 50enne del paese, che, sembra per recuperare soldi o oggetti di valore per acquistare droga, sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

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