“Tuilesi si nasce e si cresce” è un’iniziativa del comune di Tuili rivolta a sostenere le famiglie residenti con un contributo economico dedicato alla cura dei figli, con particolare attenzione ai nuovi nati e ai minori in età scolare.

Il programma si configura come azione di contrasto allo spopolamento e come incentivo alla natalità: mille euro come bonus una tantum per la nascita, 500 euro annui come rimborso per le spese sostenute (prodotti o servizi infanzia-scuola), non già rimborsati con altri contributi.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo, negli orari e secondo le modalità di apertura al pubblico, tramite pec (protocollo.tuili@pec.comunas.it) o posta elettronica (servizisociali@comunetuili.it) e la scadenza è fissata al 20 novembre.

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