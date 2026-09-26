Paura ieri in pieno giorno a Samassi: due uomini incappucciati si sono presentati in centro storico nella casa in cui vive, con alcuni familiari, il sacerdote novantenne monsignor Bruno Pittau, per 40 anni parroco a Serramanna fino al suo pensionamento e al ritorno nel suo paese di origine Samassi.

I due ladri volevano svaligiare l’appartamento, ma forse sono rimasti spiazzati dalle urla di una familiare della vittima e sono fuggiti. Sono intervenuti i carabinieri della stazione e della Compagnia di Sanluri.

La sindaca Beatrice Muscas esprime i sentimenti della comunità: «È successo in pieno giorno, sono sconcertata: questo è un paese tranquillo, siamo spiazzati. Non solo per l'aggressione in sé, gravissima, ma anche perché avvenuta a danno di una persona anziana».

Gigi Pittau

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