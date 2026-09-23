San Gavino, polemiche sugli orari di ricevimento di sindaco e assessoriInterrogazione della minoranza: «Numerosi cittadini lamentano l’impossibilità di mettersi in contatto con la giunta»
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Sono passati 25 mesi dell’insediamento della nuova amministrazione comunale di San Gavino Monreale, ma ad oggi mancano gli orari di ricevimento del sindaco e degli assessori della giunta. Ecco perché i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Stefano Altea e alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu hanno presentato un’interrogazione sul problema. «Ad oggi – rimarcano i sei consiglieri - sul sito web istituzionale dell'Ente, non risultano pubblicati in modo chiaro e reperibile gli orari né le modalità di ricevimento al pubblico del Sindaco e dei singoli assessori. Inoltre presso la sede municipale manca una segnaletica o un prospetto informativo accessibile ai cittadini indicante i giorni e gli orari in cui la giunta riceve la cittadinanza. Numerosi cittadini hanno segnalato la difficoltà di mettersi in contatto con la giunta, trovandosi impossibilitati a programmare un colloquio se non tramite procedure informali o poco trasparenti. La mancanza di indicazioni formali sugli orari di udienza crea barriere ingiustificate tra i cittadini e l'amministrazione, alimentando un senso di sfiducia e disorganizzazione». Di qui la richiesta di una informazione più chiara e precisa: «Vogliamo sapere – aggiunge Silvia Mamusa - entro quali tempi e attraverso quali strumenti (sito web, albi informativi, social network istituzionali) l'amministrazione intenda formalizzare e pubblicizzare il calendario aggiornato degli orari di udienza per garantire il diritto di ascolto di tutti i cittadini».