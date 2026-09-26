Schianto mortale questa sera sulla strada provinciale 60, a Villacidro. Un’auto ha travolto un trattore che, secondo una prima ricostruzione, stava uscendo da una strada laterale.

Nell’impatto l’uomo alla guida del mezzo agricolo è stato sbalzato dall’abitacolo. Per lui purtroppo i soccorsi sono stati inutili.

La vittima si chiamava Massimo Poddesu, villacidrese di 48 anni. Era dipendente di un vivaio e titolare di un’azienda agricola. Lascia era sposato, lascia tre figli.

Nello scontro è rimasto ferito anche chi era al volante dell’auto, trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale di San Gavino.

© Riproduzione riservata