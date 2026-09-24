I lavori per il nuovo ospedale di San Gavino Monreale sono ormai arrivati all’80 per cento, ma non mancano per le preoccupazioni. Per questo motivo i consiglieri della minoranza e del gruppo misto Nicola Ennas (primo firmatario), Angela Canargiu, Bebo Casu, Silvia Mamusa, Nicola Orrù ed Emanuela Cruccu hanno presentato una interpellanza urgente indirizzata al sindaco Stefano Altea a ella presidente del consiglio comunale Alessia Cossu su infiltrazioni che sono state riscontrate nelle opere murarie appena realizzate del nuovo nosocomio. ‘• Tutti noi conosciamo i l problema legato al passaggio del vicino Rio Pardu per il quale ancora non è stato risolto il problema e attualmente, nonostante la stagione siccitosa, risulta che nel tratto tra il nuovo e il vecchio presidio ospedaliero ci sia u n consistente ristagno d'acqua’. Di qui la richiesta al sindaco di chiarimenti per capire che cosa sta succedendo attualmente. ‘Vogliamo sapere –rimarcano i sei consiglieri – se tale informazione corrisponde al vero e se l'amministrazione è informata sui fatti. Vogliamo sapere quali atti e interventi sono stati predisposti; in particolare ci chiediamo se l’amministrazione ha proceduto con gli espropri necessari per consentire i lavori sulla rotatoria e all’ingresso all'area dell’ospedale. Chiediamo una risposta scritta urgente e anche una relazione tecnica da parte del direttore ai lavori o del RUP; dell’ospedale’. Così il prossimo consiglio comunale si annuncia combattuto anche perché la ditta appaltatrice avrebbe chiesto ulteriori risorse economiche per completare i lavori del nuovo ospedale.

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