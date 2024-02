Arriva – da parte dell’Ares – la nuova convocazione per il pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 118 posti di infermiere - Area professionisti della salute e funzionari.

Come si ricorderà, il Tar aveva accolto il ricorso presentato da numerosi candidati rimasti esclusi dall’esito della prova scritta, svolta con domande a risposta multipla, mentre il bando prevedeva che dovesse consistere nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su temi inerenti lo specifico profilo professionale. Insomma, tutto da rifare.

Ora, gli aspiranti infermieri, dovranno presentarsi, per la prova scritta senza alcun ulteriore preavviso, muniti di documento di identità in corso di validità, nella sede della Fiera Internazionale della Sardegna, ingresso piazza Marco Polo a Cagliari, Padiglione G, in quattro sessioni – il calendario è sul sito dell’Ares in ordine alfabetico – la prima è lunedì 19 febbraio alle 10, la seconda lo stesso giorno alle 13.30, la terza martedì 20 alle 9.30 e la quarta martedì 20 alle 12.30. I candidati sono in tutto 1.724.

