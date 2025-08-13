Sabato 16 agosto, Porto Torres ospita il prestigioso Festival Musica sulle Bocche, con il concerto all’alba del chitarrista e compositore Marcello Zappareddu, un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Porto Torres, la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione di Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna.

Nella splendida cornice della spiaggia di Balai, dalle ore 6, Zappareddu accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale unico, mescolando influenze mediterranee, studi classici e jazz. Zappareddu ha studiato al Conservatorio "L. Canepa" di Sassari e perfezionato la sua tecnica in chitarra jazz tra Siena e Roma.

La sua carriera musicale spazia tra diversi generi – dalla musica classica al pop, dal funk al jazz e blues – per arrivare a un suo stile unico che trova espressione nelle sue composizioni originali. Oltre ad aver prestato le sue musiche per cortometraggi e documentari, Zappareddu ha all’attivo tre album: "Dry Lands" (2015), "Nomads" (2022) e "Third Floor" (2025), e ha collaborato con numerosi artisti di fama, tra cui Umberto Fiorentino, Ramberto Ciammarughi, Bebo Ferra, Pino Sallusti, Massimo Moriconi, Paolo Fresu, Max De Aloe, Baba Sissoko, Gatto Panceri, Luca Colombo, Beppe Servillo, Carlo Gargioni e molti altri.

