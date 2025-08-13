Penultimo appuntamento di Musica&Natura, la rassegna concertistica organizzata a Porto Torres dall’Associazione Musicando Insieme.

Giovedì 14 agosto alle 22 presso lo splendido giardino de Le Tenute Li Lioni andrà in scena il concerto “Cuore nero, anima chiara”, un progetto acustico nato dall’incontro tra la la cantante turritana Chiara Mannu (voce) e Marino Scarpa (pianoforte).

Il duo proporrà una raffinata combinazione di soul, blues e canzone d’autore, con arrangiamenti originali che puntano a trasformare ogni brano in un viaggio emotivo.

Dal repertorio di Nina Simone alle atmosfere poetiche di Ivano Fossati, passando per composizioni inedite, la serata condurrà il pubblico in un’esperienza musicale intensa e avvolgente.

Nello spazio aperto e sotto il cielo stellato di metà agosto, le sonorità eleganti e profonde dei brani eseguiti dall’artista di Porto Torres, accompagnata dalle note del pianoforte, troveranno nella meravigliosa area verde il luogo ideale per un incontro tra musica, emozione e bellezza. La manifestazione è organizzata con il contributo della Fondazione Sardegna, Saludi e Trigu e il Comune di Porto Torres.

