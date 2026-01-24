Prosegue l’allerta meteo in Sardegna, da giorni ormai sferzata ormai da giorni dal maltempo (TUTTI GLI ARTICOLI).

Nella giornata di sabato il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico, riguardante in particolare Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro.

Giallo (criticità ordinaria) il colore dell’allerta, che resterà in vigore, salvo proroghe, fino alla mezzanotte di domenica.

Le previsioni Arpas per la giornata di domenica: «Cielo nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati sul settore occidentale e sui rilievi. Nevicate a partire dai 1200 metri. Temperature: in diminuzione. Venti: generalmente moderati dai quadranti occidentali, forti lungo le coste esposte e i crinali, localmente fino a burrasca sul Nord-Ovest. Mari: agitati, molto mosso il settore tirrenico. Mareggiate lungo le coste occidentali».

