Si aggrava la posizione del presunto responsabile dell’aggressione ai danni di una operatrice del Cup Asl di Arzachena. Stando a quanto accertato dalla Polizia, l’uomo, 50 anni, residente a Luogosanto, ha lanciato una calcolatrice contro la vittima rischiando di colpirla alla testa. Inoltre avrebbe minacciato diverse persone prima di allontanarsi dal poliambulatorio Asl di Arzachena.

Sui fatti avvenuti ieri mattina c’è un’interpellanza di due consiglieri di minoranza al sindaco, Roberto Ragnedda. Rino Cudoni e Francesca Pileri si rivolgono anche alla Prefettura di Sassari chiedendo un intervento urgente per garantire la sicurezza del personale e degli utenti della Casa della Salute di Arzachena.

La struttura (al momento dell’aggressione erano presenti anche dei bambini) non è presidiata da una guardia giurata, come succede per altri uffici e strutture della Asl di Olbia. I consiglieri chiedono che sindaco e prefetto si rivolgano alla Asl al fine di ottenere «un tempestivo rafforzamento dei presidi di sicurezza e di prevenire episodi analoghi».

