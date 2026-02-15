Crolli, allagamenti, alberi sradicati dal vento, strade chiuse e continui blackout con numerose famiglie isolate. Un’altra giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco in tutta l’Isola, colpita dall’ennesima ondata di maltempo di questo inizio 2026.

Operativi oggi in Sardegna 280 uomini con 93 automezzi: sono 64 gli interventi del Comando Provinciale di Cagliari dalle 8 ad ora, altri 10 in attesa; a Sassari 49 svolti, 5 in attesa; a Nuoro 48 svolti e 12 in attesa, in particolare in Ogliastra, interessata da forti raffiche di vento; a Oristano 10 interventi svolti, da segnalare il crollo di una casa disabitata a Sedilo e la frana di una strada bianca nel territorio di Sorradile.

(Unioneonline)

