Buona la prima de Sa Carrela ‘e nanti. Spettacolari pariglie hanno estasiato il pubblico affezionato proveniente da ogni dove. Corsa avvincente e identitaria ha regalato un’esperienza collettiva che ha coinvolto l’intero paese e gli spettatori forestieri, accorsi per godersi l’autentica corsa equestre che conserva intatto il suo fascino antico, ricordando l’importanza delle radici e dell’identità.

Cinquanta cavalieri mascherati in sella a poderosi cavalli anglo-arabi hanno dato spettacolo affrontando le anguste curve di via Roma, cercando affiatamento e compostezza, in un’atmosfera intensa, fatta di coraggio, fede e orgoglio popolare. Un fragore di zoccoli e polvere che lascia il segno, nel cuore e nella memoria.

Lungo il percorso, il pubblico ha acclamato, applaudito, partecipando con entusiasmo alla manifestazione identitaria. Totti Manca presidente dell’Associazione Cavalieri de Sa Carrela ‘e nanti, che organizza l’evento, plaude allo spettacolo offerto «è una tradizione viva, tramandata di padre in figlio. Rappresenta il legame profondo tra uomo e cavallo, tra comunità e territorio. Le pariglie belle e composte, i cavalieri hanno galoppato con testa, coraggio e buon senso. Abbiamo rappresentato degnamente uno spettacolo storico, garantendo la sicurezza».

I Cavalieri partecipanti: Antonio Arca, Antonio Diego Are, Leonardo Are, Salvatore Are, Antonio Bellinzas, Antonio Borrodde, Carlo Branchini, Enzo Campus, Francesco Campus, Antonio Caratzu, Francesco Carrus, Francesco Chessa, Matteo Chessa, Marco Deiala, Samuele Denti, Gianfranco Deriu, Giuseppe Deriu, Marco Dessì, Giovanni Fais, Francesco Floris, Marco Ledda, Emanuele Ledda, Gabriele Ledda, Mario Malica, Totti Manca, Pierantonio Manzella, Andrea Meloni, Nicola Migheli, Chicco Motzo, Giovanni Motzo, Alessandro Mura, Andrea Mura, Sebastiano Murtas, Piermarco Nughes, Francesco Onni, Carlo Pani, Andrea Pes, Andrea Pische, Francesco Pische, Matteo Pische, Giuseppe Piu, Matteo Piu, Giovanni Porcu, Emanuele Porcu, Raffaele Porcu, Davide Ruiu, Francesco Scano, Tino Scano, Gianfranco Sechi, Gabriele Sechi, Massimo Settefonti, Walter Soru, Giacomo Spanu, Vittorio Mura.

