La crisi nel Golfo presenta il conto alle famiglie italiane. Tra febbraio e agosto 2026, nei sei mesi di conflitto, l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili è salito dell'11,4%, con un aggravio complessivo di 1,8 miliardi di euro sulle bollette dei quasi ventisette milioni di nuclei familiari residenti nel Paese.

È quanto rileva un'analisi di Confartigianato presentata alla 22/a edizione della convention "Energies and Sustainability Confartigianato High School", organizzata dalla Confederazione con i consorzi energia Caem, Cenpi e Multienergia, dal 21 al 23 settembre a Domus de Maria.

Il confronto con il quadro generale dei prezzi rende l'idea dello shock: nello stesso arco di tempo l'inflazione si è fermata al 2,8%, mentre i prezzi retail dell'energia hanno corso quattro volte più veloci. A trainare i rincari è soprattutto il gas, in crescita del 13,5%, seguito dall'elettricità con un più 10,1%. L'impatto, però, non si distribuisce in modo uniforme sul territorio. In testa alla classifica regionale ci sono le famiglie lombarde, con un aggravio complessivo di 329 milioni di euro e un aumento cumulato dei prezzi energetici del 12,3% in sei mesi. Segue il Veneto, dove la spesa aggiuntiva tocca 216 milioni a fronte del rincaro più intenso registrato tra le regioni, pari al 14,8%. Terzo il Lazio, con 166 milioni di euro in più a carico dei bilanci domestici, davanti a Emilia-Romagna (155 milioni) e Piemonte (144 milioni). Più indietro si collocano Campania (123 milioni), Toscana (106) e Puglia (95), mentre in Sicilia l'effetto dei rincari si attesta a 91 milioni e in Friuli-Venezia Giulia a 58. Seguono Liguria (51 milioni), Trentino-Alto Adige (47), Marche (43) e Calabria (41). Sotto i quaranta milioni Sardegna (35), Abruzzo (32) e Umbria (25), mentre gli aggravi minori si registrano in Basilicata (12 milioni), Molise (7) e Valle d'Aosta (4).

(Unioneonline/E.Fr.)

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