La Sardegna sogna un bacio della dea bendata nella sera della Befana. Questa sera su Rai 1, nell’edizione speciale di “Affari tuoi”, condotto da Stefano De Martino, l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, primo premio 5 milioni.

Un appuntamento attesissimo anche in Sardegna: in base ai dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tutta la regione sono stati venduti 102.860 biglietti, il 26,3% in più rispetto all'edizione dello scorso anno. A livello provinciale, è Cagliari (33.260 tagliandi staccati, +20,5% rispetto al 2023) a essere leader, seguita a poca distanza da Sassari (30.840, +33,4%). Tra le altre province, la percentuale maggiore di vendite rispetto allo scorso anno si registra ad Oristano (13.800, +52,3%), con il Sud Sardegna (16.840, +14,7%) e Nuoro (8.120, +16%) a chiudere il conteggio.

A livello nazionale venduti 8,66 milioni di biglietti, con una percentuale in crescita del 29,3% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

