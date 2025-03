La Sardegna continua a perdere abitanti e lo spopolamento colpisce soprattutto le zone interne. Il numero dei residenti è vicino a 1 milione 563mila abitanti, rispetto al dato di fine 2022: vuol dire un 1 per cento in meno, come se fosse sparito un paese come Villacidro da un anno all'altro.

Inevitabile l'effetto "ciambella" a ridosso delle coste. Il segno meno precede Sassari (0,7 per cento) e Cagliari città (0,5 per cento).

Dal capoluogo regionale la popolazione scappa a beneficio dei centri dell'hinterland, ma non necessariamente di quelli più vicini. Come ad esempio Quartu, un tempo tra i più ambiti anche per il rapporto qualità prezzo delle residenze, ora, invece, molto simile a quello della città. Il risultato è che entro il 2030 potrebbe essere superata per numero di abitanti da Olbia, che invece offre servizi e buone possibilità di investimento.

Capoterra, con i suoi 23.149 residenti, è l'unico Comune del Cagliaritano ad avere il segno più.

In Gallura, Arzachena è il secondo Comune gallurese, dietro Olbia, con 13.915 residenti.

C'è poi una statistica Openpolis sul Sulcis Iglesiente che fa riflettere. A Carbonia ci sono 3,3 anziani per ogni giovane residente. Tra i capoluoghi, è quella con l'indice di vecchiaia più alto nel 2021: 330,8 anziani ogni 100 bambini. Nella classifica spiccano le città sarde. Al secondo posto Cagliari, dove il rapporto supera i 300 anziani ogni 100 minori di 14 anni. Sopra i 275 over 65 ogni 100 giovani anche Oristano.

