Ricoverato al Policlinico il ciclista di 66 anni, di Monserrato, rimasto ferito nella mattinata dopo un incidente sulla statale 387. Soccorso da una ambulanza del 118, l'uomo è stato accompagnato in codice giallo al vicino ospedale dove è stato trattenuto in osservazione.

Stava percorrendo la statale 387 in direzione Monserrato. Sulla stessa corsia di marcia anche un'auto condotta da un compaesano: per cause in via di accertamento da parte della Polizia locale del Parteolla e del Basso Campidano, la bici e l'auto sono entrati in collisione di lato, col ciclista finito pesantemente sull'asfalto. Immediati i soccorsi con l'arrivo dell'ambulanza e della Polizia locale.

Il ferito come detto è stato accompagnato al Policlinico. Illeso il conducente della macchina. L'incidente è avvenuto al chilometro 14,800 fra il bivio di Settimo e quello di Soleminis. In pochi minuti si è formata una lunga fila di auto con un'altra pattuglia della Polizia locale rimasta a lungo impegnata a limitare i disagi degli automobilisti in transito. Con il coordinamento del comandante Giuseppe Mulas, la Polizia locale ora sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

