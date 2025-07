La Giunta del Comune di Sennori ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale a causa del perdurare dello stato di siccità nel territorio della Sardegna Nord-Occidentale. Di conseguenza ha attivato tutte le iniziative utili e necessarie a supporto delle attività produttive e della popolazione colpite dalla carenza di acqua, segnalando alle autorità preposte la grave situazione in atto. La decisione della Giunta guidata dal sindaco, Nicola Sassu, promossa dall’assessore all’Agricoltura, all’Agro e alla Protezione civile, Michele Soggia, è stata presa anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte di allevatori e agricoltori locali, i quali lamentano gravi difficoltà operative ed economiche causate dall’aridità dei terreni e dalla scarsità d’acqua per l’abbeveraggio degli animali e l’irrigazione delle colture. Per far fronte all’emergenza l’amministrazione comunale, anche in seguito agli incontri istituzionali avuti con la Regione Sardegna e con la Prefettura, ha programmato diverse azioni e dato mandato agli uffici comunali di avviare le pratiche per ottenere i relativi finanziamenti e quindi attuare gli interventi. Le azioni programmate riguardano la riattivazione del pozzo in località Su Lotto con tutti i lavori annessi alla sua messa in funzione e alla fruibilità; la realizzazione di un impianto di potabilizzazione da collegare alla rete Abbanoa, con approvvigionamento idrico assicurato dai pozzi locali comunali gestiti sempre dal gestore unico, da utilizzare anche in caso di restrizioni imposte dall’ente gestore; attivazione del pozzo esistente all’Orto del Beneficio parrocchiale per metterlo al servizio della cittadinanza e delle imprese agricole; realizzazione di un impianto per il recupero delle acque sorgive che sgorgano a Funtana Fritta e di un punto di prelievo pubblico, sempre a disposizione dei cittadini e delle imprese agricole; realizzazione di un nuovo pozzo con relativo punto di prelievo dell’acqua per l’utenza al campo sportivo “Basilio Canu”; acquisto di un’autobotte da 8-10mila litri per la distribuzione dell’acqua nei punti critici del territorio comunale. Contemporaneamente il Comune, nell’attesa delle disposizioni regionali per l’eventuale concessione di contributi, invita le aziende agricole e zootecniche che hanno subito danni a segnalare la propria situazione, entro l’8 agosto 2025, attraverso le modalità previste e indicate al seguente link: avviso.

