È la grande festa dell’estate di Senorbì: una settimana di riti civili e religiosi promossi dal Comitato I Ragazzi del 1975 presieduto da Natascia Podda in collaborazione con il Comune, la Parrocchia Santa Barbara e l’associazione turistica Pro loco.

«A nome dell’Amministrazione Comunale - dice il sindaco Alessandro Pireddu - che mi onoro di guidare, sento il dovere di ringraziare di cuore tutti i singoli componenti del Comitato 2025 per l’impegno, l’energia e la stoica determinazione dimostrati nel quotidiano lavoro finalizzato alla cura e all’organizzazione di ogni dettaglio affinché la comunità possa allietarsi grazie a un ricco di programma di festeggiamenti».

Si inizia domani, giovedì 31 luglio, alle 19 con la messa celebrata da don Cristiano Piseddu seguita dalla processione solenne per le vie del paese, alle 22.30 concerto dell’artista sarda Cecilia Concas; venerdì 1 agosto alle 8.30, 10.30 e 19 le sante messe, alle 19 al Madn di via Scaledda 1 appuntamento con la rassegna “Una notte al museo”: in programma la presentazione del nuovo romanzo di Elvira Serra “Le voci di Via del Silenzio” (a dialogare con l’autrice la direttrice del museo Elisabetta Frau), alle 22 spettacolo pirotecnico, alle 22.30 l’atteso concerto di Rhove; sabato 2 agosto concerto del gruppo Radio Queen e Dj Diva; domenica 3 agosto l’esibizione della SeuinStreet Band, la più grande street band della Sardegna, organizzata e offerta da Raniero Nossardi e Massimo Piredda, alle 22.30 lo spettacolo comico con Uccio De Santis; lunedì 4 agosto alle 19 messa in Parrocchia celebrata dal parroco don Giancarlo Dessì, a seguire processione solenne con il simulacro di Santa Mariedda e arrivo nella chiesetta di Santa Maria Della Neve dove si terrà un piccolo spettacolo pirotecnico; alle 22.30 tributo a Vasco Rossi con Inkoma; martedì 5 agosto a Santa Mariedda sante messe alle 10.30 e alle 19, a seguire la processione di rientro in Parrocchia, alle 22.30 il concerto-format Passione a 90; mercoledì 6 agosto alle 18.30 in piazza Italia lo spettacolo di animazione con la partecipazione di Rossano Erriu e del gruppo Let’s Rox Animazione, alle 22 l’estrazione dei biglietti della lotteria e lo spettacolo dell’Orchestra New Movida.

