Non c’è tregua per la Sardegna, dove le campagne continuano a bruciare. Nel pomeriggio di oggi il dispositivo regionale antincendio è stato impegnato su più fronti, con roghi segnalati nei territori di Pattada, San Sperate e Siurgus Donigala. A Decimomannu è in corso un vasto incendio in località Su Strintu vicino alla zona militare dell’Aeronautica.

A Pattada, le fiamme hanno interessato la località Frida. Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale delle stazioni di Pattada e Buddusò, affiancate dagli operai di Forestas del cantiere di Monte Lerno. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della stazione forestale di Pattada.

Un altro rogo è divampato nelle campagne di San Sperate, dove il coordinamento degli interventi è stato affidato al personale del Corpo Forestale della stazione di Dolianova. A supporto hanno operato le squadre dei volontari della Protezione civile Orsa e No.Va.Orsa.

Fiamme anche a Siurgus Donigala, in località Prunas Ruinas. Per contenere l’incendio è stato impiegato un elicottero della base del Corpo Forestale di Villasalto. A terra sono entrate in azione la squadra di Forestas di Senorbì e i volontari dell’associazione locale A.V.P.C., sotto il coordinamento del Dos della stazione forestale di Senorbì.

(Unioneonline/v.f.)

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