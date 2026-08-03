Violenta rissa tra due giovani questa sera a Olbia, in via Vittorio Veneto. Si sono accoltellati a colpi di machete intorno alle 18.30.

Entrambi soccorsi dal 118, sono stati portati al pronto soccorso di Olbia.

Uno di loro è in codice giallo, con alcune ferite sul volto. Più gravi le condizioni dell’altro ragazzo coinvolto, che ha riportato numerose ferite su tutto il corpo. Gli è stato assegnato un codice rosso.

Ancora da accertare le motivazioni dello scontro tra i due giovani.

(Unioneonline)

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