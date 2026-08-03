Olbia, rissa tra due giovani a colpi di machete: entrambi in ospedale, uno è graveL’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 di questa sera in via Vittorio Veneto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Violenta rissa tra due giovani questa sera a Olbia, in via Vittorio Veneto. Si sono accoltellati a colpi di machete intorno alle 18.30.
Entrambi soccorsi dal 118, sono stati portati al pronto soccorso di Olbia.
Uno di loro è in codice giallo, con alcune ferite sul volto. Più gravi le condizioni dell’altro ragazzo coinvolto, che ha riportato numerose ferite su tutto il corpo. Gli è stato assegnato un codice rosso.
Ancora da accertare le motivazioni dello scontro tra i due giovani.
(Unioneonline)