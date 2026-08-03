Operai di nuovo al lavoro nella giornata di domani sul ponte di via Mandas a Quartucciu. Abbanoa interverrà sull’asfalto per eliminare il dosso creatosi dopo i precedenti lavori di giovedì scorso e rendere più sicuro il prolungamento di via Nazionale. Il fondo stradale aveva provocato difficoltà soprattutto in direzione 554. Gli automobilisti infatti segnalavano il rischio slittamento delle ruote, con i motociclisti costretti a rallentare bruscamente per evitare di perdere il controllo dei propri mezzi.

Dopo le segnalazioni e le polemiche accese dei cittadini, l’azienda ha concordato con il Comune la nuova sistemazione in tempi rapidi. «Allungheremo l’asfalto oltre il ponte», spiegano da Abbanoa. In questo modo la pendenza dovrebbe essere resa più graduale e il dislivello eliminato. La strada resterà aperta. Durante i lavori il traffico sarà regolato dalla Polizia locale, presente sul posto per ridurre i disagi. La speranza dei cittadini, e degli automobilisti, è che questa volta l’intervento sia risolutivo.

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