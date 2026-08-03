Una postazione del 118 da oggi e sino al 30 settembre a Torre delle Stelle. La gestione è stata assegnata all'associazione di volontariato "Sinnai soccorso" con la sede ricavata al Parco della località turistica.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda per un servizio di grande importanze pr la sicurezza di turisti e villeggianti.

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