Il servizio
03 agosto 2026 alle 22:30
Torre delle Stelle, un’ambulanza a disposizione fino al 30 settembreLa gestione è dell'associazione di volontariato "Sinnai soccorso"
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Una postazione del 118 da oggi e sino al 30 settembre a Torre delle Stelle. La gestione è stata assegnata all'associazione di volontariato "Sinnai soccorso" con la sede ricavata al Parco della località turistica.
Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda per un servizio di grande importanze pr la sicurezza di turisti e villeggianti.
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