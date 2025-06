Ennesima giornata di emergenze per le squadre anti-incendio della Sardegna, chiamate a 22 interventi in poche ore in altrettante località dell’Isola interessate da roghi. In otto casi, oltre alle squadre di terra, sono dovuti intervenire i mezzi aerei in supporto alle squadre di operatori a terra.

Le fiamme hanno mandato in fumo diversi ettari di campi coltivati a Villasor, pascoli e macchia mediterranea a Goni e altri sei ettari di pascolo a Ottana, nella zona di Sogolio.

Lotta contro il fuoco anche a Nurri (LEGGI), nella zona di Su Nurazzolu, sorvolata anche da due elicotteri della flotta regionale e da due elicotteri militari. Data l'estensione dell'incendio, il Corpo Forestale, che coordina le operazioni di spegnimento, ha richiesto anche l’intervento di due Canadair da Olbia e Ciampino.

Ancora, fiamme e Canadair in volo a Ozieri (LEGGI), nella zona di St.zu Candelas, dove le fiamme hanno compromesso una vasta distesa di campi coltivati e zone boscate.

Elicotteri e personale di terra in azione anche a Semestene, in località Funtana Cane, a Siliqua, nell’area di Medau Casteddu, e a Bolotana.

L’attenzione resta altissima: la Protezione civile ha infatti diramato un’altra allerta meteo (LEGGI) per le temperature roventi nella giornata di giovedì, con conseguente allerta anche per il rischio di nuovi incendi, anche nel Cagliaritano.

