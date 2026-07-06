L’Isola brucia. A Elmas il fuoco lambisce le case, una trentina di famiglie evacuateAncora super lavoro per le squadre anti-incendio e i mezzi aerei, in azione in diversi Comuni del Cagliaritano, a Carbonia e anche a Fonni
Ennesima giornata di superlavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna a causa di numerosi roghi divampati in diverse località dell’Isola.
Nel Cagliaritano la situazione più critica a Elmas, dove è scoppiato un incendio con diversi fronti che hanno coinvolto anche le aree esterne di alcune abitazioni e auto.
Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco - in azione assieme alla Forestale, che ha fatto anche decollare un elicottero e un SuperPuma - è stato messo in sicurezza il distributore di carburante situato lungo la Strada Statale 130, impedendo che le fiamme raggiungessero l'impianto e scongiurando conseguenze ben più gravi. In via precauzionale è stata chiusa parte della Statale in direzione Cagliari.
Per motivi di sicurezza, alcune persone sono state allontanate in via precauzionale dalle proprie abitazioni e proprietà. Evacuate una trentina di famiglie. Alcuni cittadini sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto con le ambulanze.
Sempre nel Cagliaritano Vigili del fuoco, Forestale e volontari impegnati anche a domare roghi divampati nei territori di Quartu Sant'Elena (LEGGI), Serramanna, Selargius, Assemini e San Gavino Monreale.
Un’altra emergenza nella campagne di Carbonia, dove le hanno colpito la zona di "R. Casas". Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Iglesias e del SuperPuma, partito dalla base di Fenosu.
Fuoco anche a Sorso (LEGGI) e Fonni, in località Pratobello. Anche in questo caso è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di tre elicotteri provenienti dalla base operativa di Sorgono, Farcana e Alà dei Sardi.
(Unioneonline)