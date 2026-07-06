Ennesima giornata di superlavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna a causa di numerosi roghi divampati in diverse località dell’Isola.

Nel Cagliaritano la situazione più critica a Elmas, dove è scoppiato un incendio con diversi fronti che hanno coinvolto anche le aree esterne di alcune abitazioni e auto.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco - in azione assieme alla Forestale, che ha fatto anche decollare un elicottero e un SuperPuma - è stato messo in sicurezza il distributore di carburante situato lungo la Strada Statale 130, impedendo che le fiamme raggiungessero l'impianto e scongiurando conseguenze ben più gravi. In via precauzionale è stata chiusa parte della Statale in direzione Cagliari.

Per motivi di sicurezza, alcune persone sono state allontanate in via precauzionale dalle proprie abitazioni e proprietà. Evacuate una trentina di famiglie. Alcuni cittadini sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto con le ambulanze.

Sempre nel Cagliaritano Vigili del fuoco, Forestale e volontari impegnati anche a domare roghi divampati nei territori di Quartu Sant'Elena (LEGGI), Serramanna, Selargius, Assemini e San Gavino Monreale.

Un’altra emergenza nella campagne di Carbonia, dove le hanno colpito la zona di "R. Casas". Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Iglesias e del SuperPuma, partito dalla base di Fenosu.

Fuoco anche a Sorso (LEGGI) e Fonni, in località Pratobello. Anche in questo caso è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di tre elicotteri provenienti dalla base operativa di Sorgono, Farcana e Alà dei Sardi.

(Unioneonline)

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