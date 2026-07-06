Interrogatorio di garanzia per l’uomo accusato del pestaggio di un 36enne, poi finito in coma, a metà dello scorso giugno vicino al Bar 188 a Sassari.

Per l'uomo, accusato di lesioni aggravate, la pm Camilla Battaglini ha chiesto gli arresti domiciliari e nell'udienza di lunedì prossimo il gip Sergio De Luca si esprimerà su questa istanza. L'indagato è difeso dall'avvocato Paolo Spano.

Un mese fa l'alterco che portò il 36enne in coma farmacologico da cui la vittima è per fortuna uscita venendo dimessa di recente. Le indagini sull'episodio sono state condotte dalla squadra mobile della Polizia di Stato.

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