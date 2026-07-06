Il Comune di Alghero e l'associazione Plastic Free fanno squadra per rafforzare la tutela dell'ambiente e promuovere una maggiore sensibilità sul contrasto all'inquinamento da plastica. Il sindaco Raimondo Cacciotto e la referente comunale dell'associazione, Rossella Uda, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa che punta a consolidare la collaborazione tra l'amministrazione e i volontari, accompagnando la città nel percorso verso il riconoscimento di "Comune Plastic Free". L'accordo prevede la creazione di un canale stabile di collaborazione per sviluppare attività di volontariato e iniziative rivolte alla cittadinanza.

Tra le azioni in programma figurano campagne di comunicazione e sensibilizzazione, appuntamenti di pulizia ambientale, passeggiate ecologiche, attività di educazione ambientale nelle scuole e momenti informativi dedicati ai temi della sostenibilità e della riduzione dei rifiuti in plastica.

«La collaborazione dei cittadini è fondamentale per contribuire alla tutela dell'ambiente e alla diffusione di una cultura sempre più attenta al rispetto degli spazi in cui viviamo», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto. «Come amministrazione stiamo lavorando per dare risposte strutturali, a partire dalla piena attuazione del nuovo appalto di igiene urbana, che ci consentirà di migliorare sensibilmente qualità ed efficienza del servizio».

Soddisfazione anche da parte dell'assessore all'Ambiente Raniero Selva, che sottolinea il valore educativo dell'intesa. «La tutela dell'ambiente richiede servizi efficienti e interventi strutturali, ma anche un importante lavoro culturale. Le attività nelle scuole, le iniziative di sensibilizzazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini sono strumenti preziosi per diffondere una cultura del rispetto dell'ambiente e del bene comune».

Il protocollo comprende inoltre attività di monitoraggio del territorio, con la segnalazione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, e il supporto all'amministrazione nelle azioni necessarie per candidare Alghero al riconoscimento nazionale di Comune Plastic Free.

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