«Un risultato significativo per la Sardegna e per la tutela dei suoi interessi strategici: una vittoria importante per tutta l’Isola»: così la presidente della Regione, Alessandra Todde, commenta il ritiro della proposta di legge della parlamentare di FdI Paola Chiesa che, se approvata, avrebbe eliminato le competenze regionali in materia ambientale a favore delle esigenze militari nell’Isola.

La governatrice sottolinea che «la posizione della Regione sia stata chiara e determinata sin dall’inizio del confronto istituzionale. È stato particolarmente importante constatare una larga convergenza nella difesa degli interessi della Sardegna. Esistono questioni che superano le appartenenze politiche e richiedono un impegno comune».

La Sardegna, secondo la presidente, «dimostra ancora una volta che, quando sa unirsi nella tutela della propria terra e dei propri diritti, è in grado di ottenere risultati concreti. Oggi riconosciamo un esito positivo, frutto di una mobilitazione istituzionale e politica che ha saputo rappresentare con forza le ragioni della nostra comunità».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata