«Quasi 2 miliardi di euro per i lavori sulle strade statali sarde fermi in Regione per l’inerzia della gestione commissariale».

A denunciarlo è il sindacato Fit Cisl Sardegna, ricordando anche – attraverso la segretaria Claudia Camedda – che dal novembre del 2021 il Commissario straordinario per gli interventi sulla viabilità è il presidente della Regione Christian Solinas e che, nonostante ci siano 10 interventi in attesa, «ad oggi non è stata neanche nominata la struttura commissariale».

«Una situazione paradossale – commenta Camedda - se si pensa che il grande vantaggio della gestione commissariale è proprio la possibilità di accelerare i progetti e gli appalti. Di certo si rischia di perdere i lavori della Statale 554, aggiudicati da tempo e fermi, nel totale disinteresse della Direzione generale dell’assessorato dei Lavori Pubblici, che dovrebbe collaborare con gli organi di direzione politica. Eppure altre esperienze di gestioni commissariali, come per la Sassari – Olbia o per il post alluvione Cleopatra, con l’Anas come soggetto attuatore – afferma ancora Camedda -, hanno avuto un impatto positivo, con un grande impulso ai lavori e anche una importante svolta occupazionale».

«L’Anas Sardegna – aggiunge il sindacato -, pur soffrendo per la mancanza di Cantonieri per il presidio del territorio, si conferma comunque come la prima stazione appaltante: nel 2022 ha speso 75 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie, nel 2023 spenderà altri 80 milioni di euro».

«Non si può perdere altro tempo – incalza la segretaria Fit -, il Commissario proceda celermente per evitare di perdere importanti risorse o prenda atto della difficoltà di gestire questi interventi e riporti le opere in capo all’Anas».

Fit Cisl elenca anche le 10 opere stradali stradali ferme, per un valore complessivo di 1,89 miliardi di euro. Ecco la lista:

SS131, completamento itinerario Sassari-Olbia – potenziamento, messa in sicurezza della SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1 lotto); SS131, completamento itinerario Sassari-Olbia – potenziamento, messa in sicurezza della SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (2 lotto) SS 554, (ex 125) cagliaritana, connessione tra la 554 e la nuova SS 554 SS554 cagliaritana, adeguamento dell’asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso - primo intervento funzionale (dal km 1+500 al km 7+100) SS554 cagliaritana, adeguamento dell’asse attrezzato urbano ed eliminazione dell’intersezione a raso, secondo intervento funzionale (dal km 7+100 al km 11+850) SS130, eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu dal km 3+100 a 15+600 SS291, lavori di costruzione del lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto Alghero-Fertilia (bretella per l’aeroporto) SS195 Sulcitana Cagliari-Pula, completamento dell’itinerario Cagliari-Pula; collegamento con SS 130 e aeroporto Cagliari-Elmas lotto 2 SS126, realizzazione nuovo collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e della circonvallazione di Sant’Antioco Nuova SS125/133 BIS Olbia-Palau tratta Olbia Nord al km 330+800 San Giovanni; nuova SS125/13 BIS Olbia Palau tratta Arzachena-Palau da svincolo di Arzachena nord al km 351 dell’attuale SS125 – primo stralcio SS125 tronco Tertenia-San Priamo: lotto primo, stralcio secondo

