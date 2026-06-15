Via agli interventi di manutenzione in orario notturno lungo le gallerie ‘Bruncu su Campu’ e ‘Arcu sa Porta’, sulla strada statale 125 Var “Orientale Sarda”, tra Quartu Sant’Elena e Maracalagonis.

I lavori prevedono la chiusura al traffico nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo, ad eccezione del sabato, e saranno ultimati entro il 10 luglio.

L’intervento è relativo all’implementazione della copertura radio, degli impianti antincendio e di alimentazione di emergenza dei tunnel.

Le deviazioni saranno segnalate tra il km 6,3 circa e il km 15 (svincolo di Solanas), con percorso alternativo sulle strade provinciali 17 e 20.

Gli interventi costituiscono la prima fase di un più ampio piano del valore di 2,8 milioni di euro per il potenziamento degli impianti di sicurezza di sette gallerie, sei delle quali lungo la statale 125 Var e un’altra lungo la statale 554.

(Unioneonline)

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