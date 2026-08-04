Grande partecipazione per la prima edizione di "Voci nel Golfo", il festival dedicato ai giovani talenti inserito nel format "Andiamo a Sanremo" e ideato dal maestro Giovanni Budroni. Per tre serate piazza Cossiga, a Golfo Aranci, è stata il palcoscenico di musica, formazione e nuove opportunità per cantanti provenienti da diverse realtà.

La finale del 2 agosto ha visto esibirsi diciotto concorrenti davanti a due giurie di esperti. A conquistare il primo posto nella sezione Inediti sono stati gli Youth con "Il buono che resta", mentre nella sezione Editi si impone Federica Novigli. Il premio Over è andato a Lisa Frassi con l'inedito "La guerra è finita" mentre il Premio della Critica è stato assegnato a Igor Inzaina e Federica Novigli per l'interpretazione di You Are the Reason.

Ai vincitori delle sezioni Editi e Inediti sono state consegnate borse di studio offerte dal Comune di Golfo Aranci e il maestro Ciro Barbato ha voluto ampliare i premi dando a tutti i diciotto partecipanti una borsa di studio per l'accesso a masterclass nazionali di alta formazione musicale. Per i primi classificati, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, si aprono anche le porte della selezione per Sanremo Giovani, oltre alla possibilità di partecipare alle iniziative di Casa Sanremo Live Box e Casa Sanremo Campus.

La giuria tecnica era composta da Ciro Barbato, Renato Tanchis, Maria Puca e Valentina Forroia, mentre Premio della Critica e Premio Over sono stati assegnati da una giuria di giornalisti della stampa locale e regionale. Nel corso della manifestazione è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Fasolino, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nel sostenere percorsi di crescita artistica per i giovani, trasformando il festival in un'occasione concreta di formazione. “Abbiamo scommesso sulla rassegna scoprendo di avere tanti talenti anche in casa“ - il commento del primo cittadino.

La terza e ultima serata è stata, infine, dedicata ai venticinque allievi del Cantabimbo, bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni preparati da Giovanni Budroni con Carla Masala e Luisa Abis, che hanno ricevuto medaglie e attestati al termine del loro percorso. Ospiti delle serate Lucia Budroni, Serena Schintu, Carla Masala e i Bud Brothers, Giantore e Giovanni Budroni accompagnati da Sergio Piredda, Fabrizio Pintus, Francesco Pirina e Alessia Zuddas. La manifestazione è stata organizzata con il sostegno del Comune di Golfo Aranci, del brand Golfo Aranci Mon Amour, della Pro Loco e con il patrocinio della Regione Sardegna.

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