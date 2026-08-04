Dualchi, via libera al progetto per la nuova piazza tra via Caprera e via MontelloL'intervento punta a trasformare un'area attualmente abbandonata in uno spazio pubblico moderno e funzionale
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Nuovo look per il centro storico di Dualchi. La Giunta comunale, riunitasi lo scorso 30 luglio 2026 sotto la guida del sindaco Giovanni Muroni (il documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato il progetto per la riqualificazione dell'incrocio tra via Caprera e via Montello.
L'intervento punta a trasformare un'area attualmente abbandonata in uno spazio pubblico moderno e funzionale, valorizzando una zona strategica dell’abitato.
Il progetto interessa una superficie di circa 164 metri quadrati al centro del paese, proprio di fronte al vecchio mulino che oggi ospita una pizzeria. Un'area recentemente acquisita e iscritta al patrimonio immobiliare del Comune proprio in vista di questa operazione di rigenerazione urbana.
L’intervento prevede la creazione di una nuova piccola piazza, pensata come luogo di aggregazione e per migliorare la vivibilità del quartiere e l’aumento dei parcheggi che passeranno dagli attuali 3 a 5, per rispondere alle esigenze di sosta della zona.