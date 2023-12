Troppi disservizi sui treni sardi, soprattutto nel nord dell’Isola. E l’assessore Antonio Moro convoca Trenitalia per avere chiarimenti.

La decisione dell’esponente della Giunta arriva all’indomani di un Olbia-Cagliari da incubo per diversi viaggiatori, costretti a restare in piedi per 4 ore visto che il convoglio era strapieno.

«Un servizio indegno e una situazione non più tollerabile, i collegamenti di Trenitalia dal Nord dell’Isola sono un’offesa per i viaggiatori e mortificano gli sforzi della Regione per restituire dignità al trasporto pubblico», commenta Moro.

«Ritardi, cancellazioni, orari non corrispondenti alle esigenze dell’utenza, modifiche unilaterali dei programmi e un discutibile ricorso ai bus sostitutivi hanno raggiunto livelli inaccettabili che, uniti alle opinabili scelte del passato, tendenti a penalizzare il trasporto su gomma a vantaggio di un inadeguato trasporto ferroviario, rendono non più rinviabili radicali modifiche nei rapporti tra il gestore ferroviario e la Regione sarda», conclude l’assessore.

Domani, martedì 12 dicembre, a mezzogiorno l’incontro in assessorato: Moro chiederà di conoscere «le misure che l’azienda ha intenzione di intraprendere per ripristinare, quanto prima, una capacità di trasporto proporzionata alla domanda di passeggeri».

