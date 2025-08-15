Ha perso il controllo dell’auto e si è andata a schiantare con violenza contro il guardrail, che ha infilzato la vettura.

E basta vedere le foto del terribile incidente per capire che è quasi un miracolo che la donna alla guida del veicolo sia rimasta incredibilmente illesa. Davvero per una questione di centimetri, o millimetri.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte verso l’1.30 sulla Statale 133 tra Palau e Santa Teresa Gallura, al km 37 della strada.

I vigili del fuoco di Arzachena hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo. La donna, unica occupante dell’auto, è stata presa comunque in carico dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri di Santa Teresa Gallura.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata