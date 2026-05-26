L’Isola si svuota. E lo fa a una velocità superiore ad altre regioni. In dieci anni, oltre centomila residenti in meno. È il quadro impietoso che emerge dal rapporto Mete 2026, presentato ieri a Cagliari dall’Osservatorio Flussi migratori, legato alle Acli.

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