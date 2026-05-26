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26 maggio 2026 alle 07:07aggiornato il 26 maggio 2026 alle 07:09
La Sardegna si svuota: persi oltre centomila residenti in 10 anniDati preoccupanti nell’ultimo rapporto Mete presentato a Cagliari
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L’Isola si svuota. E lo fa a una velocità superiore ad altre regioni. In dieci anni, oltre centomila residenti in meno. È il quadro impietoso che emerge dal rapporto Mete 2026, presentato ieri a Cagliari dall’Osservatorio Flussi migratori, legato alle Acli.
L’articolo completo di Marco Noce su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital
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