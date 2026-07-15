E' tutto pronto per il Quartu beer fest, la festa della birra in salsa quartese organizzata dalla Pro loco. Sabato , piazza Azuni, al centro della città, chiuderà la traffico per accogliere dalle 19 stand e concerti. Saranno presenti i birrifici Mascagni di Quartu, Mezzavia di Selargius, Harvest di Settimo San Pietro e Reforte di Benetutti, ciascuno con una selezione delle proprie etichette e un'ampia area food dove gustare prodotti locali. La serata sarà accompagnata anche dalla musica dal vivo. Alle 20.30 saliranno sul palco i Sikitikis, storica band sarda protagonista di una recente reunion con la volontà di celebrare i venticinque anni di carriera. Conosciuta e apprezzata per il suo sound che mescola rock, surf e sonorità mediterranee, salirà sul palco con la formazione composta da Diablo (Alessandro Spedicati) a voce ed effetti sonori, Jimi (Gianmarco Diana) al basso, Zico (Enrico Trudu) a organo e tastiere, Lazy (Sergio Lasi) alla batteria e Samuele Dessì alla chitarra. Dalle 22.30 spazio invece al ritmo del Latin Music Show con Roly "El Santo", per concludere la manifestazione con uno spettacolo all'insegna del ballo e del divertimento.

La Polizia locale, che sarà presente per regolare la viabilità, ha già emesso l’ordinanza con tutte le modifiche previste. Dalle 23 di venerdì alle 9 di domenica sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di piazza Azuni e in via Marconi, lato sinistro, tra via Brigata Sassari e via D’Annunzio. Sabato invece dalle 15 alle 24 traffico chiuso in piazza Azuni e divieto di transito e di sosta in via Marconi tra via Porcu e via D’Annunzio. Chi da via Marconi si dirige in piazza Sant’Elena dovrà per forza svoltare a sinistra in via Brigata Sassari mentre chi da via Bonaria va in piazza Azuni dovrà passare per via Rosas. Direzione obbligatoria in via Cavour invece per le auto che percorrono via Roma in direzione via Bonaria.

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