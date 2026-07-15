Manovra, primo via libera in commissione Bilancio: varrà 1,5 miliardiL’approvazione dell’aula è prevista a ridosso di Ferragosto. L’opposizione: «Provvedimenti al buio»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Primo via libera alla variazione di bilancio.
La terza commissione presieduta da Alessandro Solinas (M5S) ha approvato il testo con i soli voti della maggioranza. Alla fine, considerando le risorse recuperate attraverso le maggiori entrate riconosciute dal ministero dell'Economia e altri avanzi di bilancio, la manovra arriverà a stanziare «circa 1,5 miliardi di euro», ha spiegato l'assessore regionale al Bilancio Giuseppe Meloni prima dell'inizio dei lavori.
L'opposizione ha chiesto i dieci giorni che le spettano da regolamento per stilare la relazione di minoranza. Questo vuol dire che il testo approderà in Aula non prima del 28 luglio per ottenere l'approvazione definitiva a ridosso di Ferragosto. Relatore di maggioranza è il presidente Solinas (M5S), di minoranza il vicecapogruppo di FdI Fausto Piga.
Una manovra che il centrodestra definisce «al buio», visto che solo in Aula arriveranno emendamenti decisivi come quelli per gli aiuti alle aziende in ginocchio per il caro carburanti o per l'abbattimento della tassa aeroportuale per i mesi invernali.