Proseguono in Trexenta i disagi legati all’erogazione dell’acqua in diversi centri del territorio, a seguito delle conseguenze dei lavori di manutenzione effettuati all’impianto di potabilizzazione di Is Barrocus. A Guasila, la sindaca Paola Casula, già dalla mattina ha informato la popolazione che potrebbero verificarsi interruzioni del servizio idrico. «Sentita Abbanoa, ci siamo attivati per ridurre al minimo il disservizio con l’utilizzo, se dovesse rendersi necessario, di un’autobotte a disposizione di tutta la cittadinanza», ha spiegato, invitando inoltre i cittadini a condividere l’avviso per limitare i disagi.

Situazione analoga anche a Suelli. L’amministrazione comunale ha reso noto che, secondo quanto comunicato da Abbanoa, saranno necessarie ancora diverse ore per il completo ripristino della rete e dell’erogazione del servizio. In via precauzionale è stata quindi predisposta un’autobotte, che verrà posizionata nel largo Montegranatico per garantire un minimo di approvvigionamento idrico alla popolazione. Il sindaco Massimiliano Garau ha inoltre rivolto un appello ai cittadini affinché segnalino eventuali situazioni di particolare criticità, soprattutto nei nuclei familiari con bambini piccoli o persone fragili, mentre resta l’auspicio che il servizio possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

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