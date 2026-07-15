Anche nel pomeriggio di mercoledì sono proseguite le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato nel Sito di interesse comunitario di Monti Russu, ad Aglientu.

Il personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Luogosanto e Palau e dell’Ispettorato di Tempio lavora ininterrottamente da lunedì per contenere e neutralizzare il rogo, nelle vicinanze di Monti Russu c’è il villaggio turistico Gallura Beach, aziende agricole, stazzi e case, il tutto in un’area ristretta intorno alla pineta.

Sono stati effettuati centinaia di lanci nella zona percorsa dal fuoco. C’è una certa preoccupazione ora per il maestrale, previsto a brevissimo sul litorale di Aglientu. Sono impegnati nella zona, Vigili del Fuoco, squadre di Forestas, Polizia locale di Aglientu, Carabinieri, Polizia di Stato e volontari delle associazioni di Protezione Civile del territorio.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Tempio, vanno avanti. Sono stati disposti sequestro probatorio e accertamenti tecnici per il palo della linea Enel dal quale potrebbe essere partito l’incendio. Dal palo, collocato a poche decine di metri dalla Provinciale 90, nella parte opposta della strada rispetto all’ingresso della spiaggia di Monti Russu, sarebbero cadute delle scintille che, finite sul terreno, avrebbero innescato il rogo.

© Riproduzione riservata