Una ragazza di 19 anni è stata trasportata in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. Stando ai rilievi della polizia locale di Olbia, la giovane si stava spostando sulla sua bicicletta in via Mantova, proprio nei pressi del comando della polizia locale e per ragioni in via di accertamento ha perso il controllo della bici ed è finita contro un muro.

La ragazza è stata soccorsa dal personale del 118 e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi a causa di un trauma cranico.

Sempre stando alle primissime valutazioni del personale della polizia locale, l’incidente potrebbe essere stato causato dal mancato funzionamento dei freni della bicicletta, ma si tratta di una ricostruzione tutta da verificare

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